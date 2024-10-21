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В ДТП в Киеве погибла пассажирка маршрутки и еще травмированы: что будет виновному

Полиция Киева начала уголовное производство

сегодня, 13:04
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Недилько Ксения

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 10 часов, по улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В ДТП в Киеве погибла пассажирка маршрутки и еще травмированы: что будет виновному

ДТП в Киеве. Фото: НПУ

70-летний водитель "Газели" на полной скорости совершил наезд на автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров. В результате столкновения погибла 72-летняя женщина — пассажирка автобуса, еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения и госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

В ДТП в Киеве погибла пассажирка маршрутки и еще травмированы: что будет виновному - фото 2
В ДТП в Киеве погибла пассажирка маршрутки и еще травмированы: что будет виновному - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве грузовик влетел в маршрутку: что с пассажирами

По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры. Событие произошло в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает полиция столицы.

По данным КГГА, из-за ДТП по ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка). На месте работают все экстренные службы, в том числе медики.



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