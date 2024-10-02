В центре Киева неизвестный устроил стрельбу: почему мужчина использовал оружие (ФОТО)

В Украине все чаще появляется информация о применении оружия в конфликтах. В среду в Киеве раздались выстрелы в центральной части города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



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“Информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украины поступила в полицию около 19:00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, оперативно задержанные стрелкой”, — говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации правоохранителей, между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина получил устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух. В полиции отметили, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Правонарушителя задержали, с ним общались правоохранители и выясняли все происшествия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области неизвестный устроил хаотическую стрельбу в магазине. Неизвестный мужчина зашел в магазин в Обуховском районе и начал хаотическую стрельбу. В результате его действий был ранен продавец и владелец заведения. После нападения неизвестный скрылся. Что явилось причиной преступления, читайте по ссылке.

Напомним, что в загородном комплексе Вышгородского района произошла стрельба.

В прокуратуре отметили, что по предварительной информации, 24 сентября около 18:00 адвокат произвел выстрелы с балкона гостиничного номера одного из загородных комплексов Киевской области. Инцидент, по данным прокуратуры, возник из-за конфликта с администрацией заведения. Что угрожает правонарушителю, читайте по ссылке.



