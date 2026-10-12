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Удар реактивными дронами – только начало: что на самом деле грозит мостам в Киеве

Эксперт Свитан объяснил, могут ли россияне попытаться взорвать мосты в Киеве

12 октября 2026, 17:49
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Кречмаровская Наталия

Россия пытается перерезать сообщение между правым и левым берегом Киева. Уже были атаки на Южный и Северный мосты. Однако в сети Интернет есть информация, что враг может попытаться взорвать один из мостов, как это сделала Украина на Керченском.

Удар реактивными дронами – только начало: что на самом деле грозит мостам в Киеве

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему такая операция в Киеве не имеет смысла с военной точки зрения.

"Могут, конечно, могут. Что им мешает, в конце концов, завести взрывчатку в Украину и где-то ее взорвать? Какой от этого будет КПД? Развалят один мост. А дальше какой КПД? Будут ездить другими мостами", — пояснил эксперт.

Свитан отметил, что Украина взрывала Керченский мост, потому что это единственное сообщение между Крымом и РФ. А будь там несколько мостов, то не было бы смысла в атаке.

"Нет смысла в этой атаке вот такого плана, если вы не двинете всю сеть, именно всю, а всю нарушить одной машиной на мосту точно не получится, потому что мостов много. Значит, такая идея. Как информационное давление, так, причем вместе с техническим исполнением — тоже для информационного давления", — заметил эксперт.

Однако с военной точки зрения, по словам Света, смысла в ней нет. Он пояснил, что Украина на Керченском мосту смогла остановить на несколько месяцев трафик. Для россиян, объяснил он, это был серьезный шок. И они начали быстро строить объездную дорогу, которую Украина взяла под огненный контроль.

"Не думаю, что взорвать мост — это основная будет у них задача. Если у них не будет задача стоять террористическая, здесь другой момент", — подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что всегда перед весомыми раундами переговоров Россия всегда наносит удары с большим количеством жертв среди гражданских. Напомнил об ударе по Виннице перед зерновым соглашением.

"Для чего это делают террористы? Они излагают свои требования какие-то. По этой же зерновой сделке полетели, ракеты убивают заложников. Но с той же целью россияне сейчас большую часть своих средств высказывания направляют именно на гражданское население. ... Прекратите все эти поездки. Прекратится, как минимум, половина террористических актов, поскольку у них нет оснований, то есть нет причин их выполнения”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Свитана, Украину ведут к капитуляции.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z7YT0UeX3bk
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