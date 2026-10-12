Удар реактивными дронами – только начало: что на самом деле грозит мостам в Киеве

Россия пытается перерезать сообщение между правым и левым берегом Киева. Уже были атаки на Южный и Северный мосты. Однако в сети Интернет есть информация, что враг может попытаться взорвать один из мостов, как это сделала Украина на Керченском.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему такая операция в Киеве не имеет смысла с военной точки зрения.

"Могут, конечно, могут. Что им мешает, в конце концов, завести взрывчатку в Украину и где-то ее взорвать? Какой от этого будет КПД? Развалят один мост. А дальше какой КПД? Будут ездить другими мостами", — пояснил эксперт.

Свитан отметил, что Украина взрывала Керченский мост, потому что это единственное сообщение между Крымом и РФ. А будь там несколько мостов, то не было бы смысла в атаке.

"Нет смысла в этой атаке вот такого плана, если вы не двинете всю сеть, именно всю, а всю нарушить одной машиной на мосту точно не получится, потому что мостов много. Значит, такая идея. Как информационное давление, так, причем вместе с техническим исполнением — тоже для информационного давления", — заметил эксперт.

Однако с военной точки зрения, по словам Света, смысла в ней нет. Он пояснил, что Украина на Керченском мосту смогла остановить на несколько месяцев трафик. Для россиян, объяснил он, это был серьезный шок. И они начали быстро строить объездную дорогу, которую Украина взяла под огненный контроль.

"Не думаю, что взорвать мост — это основная будет у них задача. Если у них не будет задача стоять террористическая, здесь другой момент", — подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что всегда перед весомыми раундами переговоров Россия всегда наносит удары с большим количеством жертв среди гражданских. Напомнил об ударе по Виннице перед зерновым соглашением.

"Для чего это делают террористы? Они излагают свои требования какие-то. По этой же зерновой сделке полетели, ракеты убивают заложников. Но с той же целью россияне сейчас большую часть своих средств высказывания направляют именно на гражданское население. ... Прекратите все эти поездки. Прекратится, как минимум, половина террористических актов, поскольку у них нет оснований, то есть нет причин их выполнения”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Свитана, Украину ведут к капитуляции.



