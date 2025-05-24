Тяжелая ночь для Киева: стали известны последствия массированной атаки россиян

В ночь на 24 мая украинская столица оказалась под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили только после 5 часов утра в субботу, 24 мая. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Так, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – передан медикам.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.

В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар.

Спасатели отмечают, что информация о возможных пострадавших уточняется.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 18 мая российские оккупационные войска пытались атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки разрушения, погибшие и пострадавшие. Об этом в своем Telegram сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей. Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах.



