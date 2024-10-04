logo

BTC/USD

61806.76

ETH/USD

2390.93

LTC/USD

64.38

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Транспортную отрасль Киева уничтожают: кто должен отвечать за хищение средств
commentss НОВОСТИ Все новости

Транспортную отрасль Киева уничтожают: кто должен отвечать за хищение средств

Что происходит с транспортной отраслью столицы, прокомментировал депутат Киевсовета Андрей Витренко

сегодня, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Столичные власти своими решениями фактически уничтожают транспорт в Киеве. Причина такой ситуации – подбор управленцев по принципу лояльности. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, сообщает портал "Комментарии".

Транспортную отрасль Киева уничтожают: кто должен отвечать за хищение средств

Иллюстративное фото

"Это уже не шок, и не сенсация. А очередной позор для руководителей транспортной отрасли столицы. Я не раз говорил о системных проблемах в транспортной отрасли города. Очередным подтверждением этому стал новый скандал с нецелевым использованием бюджетных средств со стороны КП "Киевский метрополитен", — так прокомментировал депутат аудит Киевского метрополитена, который провела Госаудитслужба.

Напомним, по результатам проверок было установлено, что компредприятие переплатило 160 млн грн на доставке вагонов метро, подаренных Польшей. Подробнее о масштабной растрате средств в Киеве можно узнать по ссылке.

"Бывший глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, который "залег на дно", и Руслан Кандибор, должны отвечать за свою провальную деятельность. Коммунальный транспорт в Киеве находится на грани уничтожения, и подбор управленцев по принципу личной лояльности вместо добродетели и компетентности лишь усугубляет ситуацию, приводя к ущербу и хаосу”, — убежден депутат Киевсовета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что строительство метро на Виноградаре будет значительно дороже, чем ожидалось. Госаудитслужба провела аудит расходов на строительство ветки метрополитена. Куда потратили средства, выделяемые на строительство, можно узнать подробнее здесь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02oD8C5NztTorYoTXGUCJ8NTZvdeqiFsxqKCpRw67pU5Unin1rwHp3C7TCEWQHQtvwl
Теги:

Новости

Все новости