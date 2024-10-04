Транспортную отрасль Киева уничтожают: кто должен отвечать за хищение средств

Столичные власти своими решениями фактически уничтожают транспорт в Киеве. Причина такой ситуации – подбор управленцев по принципу лояльности. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, сообщает портал "Комментарии".



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"Это уже не шок, и не сенсация. А очередной позор для руководителей транспортной отрасли столицы. Я не раз говорил о системных проблемах в транспортной отрасли города. Очередным подтверждением этому стал новый скандал с нецелевым использованием бюджетных средств со стороны КП "Киевский метрополитен", — так прокомментировал депутат аудит Киевского метрополитена, который провела Госаудитслужба.

Напомним, по результатам проверок было установлено, что компредприятие переплатило 160 млн грн на доставке вагонов метро, подаренных Польшей. Подробнее о масштабной растрате средств в Киеве можно узнать по ссылке.

"Бывший глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, который "залег на дно", и Руслан Кандибор, должны отвечать за свою провальную деятельность. Коммунальный транспорт в Киеве находится на грани уничтожения, и подбор управленцев по принципу личной лояльности вместо добродетели и компетентности лишь усугубляет ситуацию, приводя к ущербу и хаосу”, — убежден депутат Киевсовета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что строительство метро на Виноградаре будет значительно дороже, чем ожидалось. Госаудитслужба провела аудит расходов на строительство ветки метрополитена. Куда потратили средства, выделяемые на строительство, можно узнать подробнее здесь.



