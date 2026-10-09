Тотальний блекаут у Києві на тижні? Яким буде найгірший сценарій зими

Перебої з електроенергією та водопостачанням в Києві в жовтні змушують замислитися про найгірший сценарій. Президент України Володимир Зеленський уже повідомляє про значні пошкодження енергооб’єктів. Чи зможе Росія взимку занурити Київ у тотальний блекаут — відповіли три моделі штучного інтелекту.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає жовтневі відключення серйозним попередженням перед зимою. Якщо через атаки зупиняється транспорт, зникає вода й темніють цілі райони, проблема виходить далеко за межі побутових незручностей.

Водночас повне й тривале знеструмлення Києва не є неминучим. Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання, а місто готує резервні джерела живлення для критичної інфраструктури. Найбільший ризик виникне, якщо нові удари відбуватимуться швидше, ніж фахівці встигатимуть відновлювати систему. Тоді відключення можуть тривати довше, а проблеми з електрикою впливатимуть на опалення та водопостачання.

Чат-бот Grok також не вважає багатотижневе повне знеструмлення найімовірнішим сценарієм. Серед чинників, які можуть допомогти столиці, чат-бот називає розгалуженість енергосистеми, імпорт електроенергії з Європи, генератори та роботу ремонтних бригад.

Проте небезпека тривалих відключень залишається високою. За оцінкою Grok, можливі перебої зі світлом тривалістю 12-16 годин на добу, проблеми з опаленням, водою та освітленням вулиць. Особливо складною ситуація може стати під час сильних морозів, коли споживання електроенергії зростатиме.

Чат-бот DeepSeek прогнозує значно песимістичніший сценарій. Чат-бот наголошує на системних ударах по теплоелектроцентралях і припускає, що взимку Росія продовжить атакувати підстанції та розподільчі мережі.

За його оцінкою, у сильні морози пошкодження енергетичної інфраструктури можуть паралізувати цілі райони. DeepSeek стверджує, що Київ уже переживав періоди, коли електроенергію подавали лише по 2–3 години на добу, а значна частина будинків залишалася без опалення.

На думку DeepSeek, головна небезпека полягає не лише у відсутності електрики, а й у тому, що одночасно можуть виникнути проблеми з теплом, водою та зв’язком.

У висновку, усі три чат-боти погоджуються: зимові удари по енергетиці можуть мати важчі наслідки, ніж жовтневі відключення. Вони також визнають ризик тривалих перебоїв з електрикою, водою та опаленням.

Різняться оцінки масштабу загрози. ChatGPT наголошує на можливості відновлення системи, Grok прогнозує тривалі відключення, але не повний колапс, а DeepSeek припускає найгірший сценарій із масштабними проблемами в роботі міста. Отже, тотальний і тривалий блекаут не можна вважати неминучим, але й відкидати ризик серйозної енергетичної кризи взимку підстав немає.



