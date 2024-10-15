Супруги в Киеве присвоили средства на ремонте сквера: в схеме фигурирует "Киевзеленстрой" (ФОТО)

Руководителю общества в Киеве сообщили о подозрении. По данным Киевской городской прокуратуры, он продал системы уличного освещения фирме жены, чтобы она установила их на Троещине по цене, в 5 раз дороже рыночной, сообщает портал "Комментарии".



Фото Нацполиции

“Сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц руководителю организации, продававшей оборудование для освещения сквера подрядной компании, занимавшейся установкой фонарей в сквере на Троещине. (ч. 4 ст. 191 УК Украины)”, — сообщили в городской прокуратуре.

Относительно подробностей схемы, реализованной в столице, в прокуратуре напомнили, что КО "Киевзеленстрой" и частная фирма заключили договор на проведение капитального ремонта сквера на пересечении ул. Закревского и ул. Милославской в Деснянском районе столицы. В ходе проведения ремонтных работ планировалось установить в сквере 14 комплектов автономного уличного освещения на солнечных батареях. Стоимость одного такого комплекта согласно сметной документации составляла 56 000 грн.

“В ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость комплекта освещения, которыми оборудовали сквер, на момент выполнения работ была в пять раз ниже. Чтобы обосновать завышенную цену, руководитель подрядной организации приобрела эти фонари у другого общества, где директор ее муж”, — пояснили в прокуратуре.

Так, из-за завышенной стоимости оборудования было переплачено более 630 тыс. грн.

Сумма материального ущерба подтверждена результатами судебной товароведческой, а также экономической экспертиз.

“Напомним, в рамках этого уголовного производства уже было доложено о подозрении бывшему руководителю структурного подразделения КО "Киевзеленстрой" в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и директору подрядной организации в пособничестве в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в больших размерах, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины)”, — отметили в прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе врачи организовали "бизнес" на ухилянтах.



