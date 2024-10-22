Столичные власти экономят "золотой" газ: когда начнут отапливать жилые дома

В столице уже стартовал отопительный сезон, однако рядовые киевляне этого почти не почувствовали, ведь жилые дома еще не подключили к отоплению. Подавать теплоноситель в дома будут, когда температура атмосферного воздуха снизится. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге, сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, столичные власти планируют начать поставки отопления в жилые дома в Киеве в конце октября — начале ноября. Однако он уточнил, что решение будет зависеть от погодных условий и тенденции снижения температуры воздуха.

“Что касается жилищного фонда, то здесь мы ориентируемся на погодные условия, как мы это делаем всегда. Сейчас видим по погоде потепление и тратить "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, будем запускать жилищный фонд”, — отметил Пантелеев.

Он напомнил, что такая практика применяется ежегодно – по нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была 8 градусов и меньше в течение 3 суток, тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона. “Это норма, но можно видеть, что есть три дня прохладных, а потом потепление достаточно существенно, мы смотрим на целесообразность этих шагов и не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Мы видим по тенденции, что где-то конец октября начало ноября ниже и тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона”, — отметил столичный чиновник.

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