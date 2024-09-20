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Столичные тепловики не успевают подготовиться к отопительному сезону: в чем причина

В задержке обвиняют Нацполицию

20 сентября 2024, 11:20
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Кречмаровская Наталия

В КП "Киевтеплоэнерго" жалуются на действия Нацполиции и предупреждают, что могут не успеть подготовиться к отопительному сезону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию коммунального предприятия.

Столичные тепловики не успевают подготовиться к отопительному сезону: в чем причина

Иллюстративное фото

В КП рассказали, что 19 сентября представители Дарницкого управления Нацполиции в очередной раз пришли с обыском к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" по техническому переоснащению завода "Энергия". В КП напомнили, что обыски на предприятии проводились ровно год назад – в сентябре 2023-го. Тогда полицейским предоставили все необходимые документы.

“В настоящее время правоохранители хотят найти 18 видов разных документов, которые ранее им уже были предоставлены для проведения объективного расследования. Кроме того, представители Дарницкого управления Нацполиции хотят изъять оригиналы проектной документации сверхважного для Киева экологического объекта. Результатом его строительства должно стать пятикратное повышение экологичности работы мусоросжигательного завода, что приведет его работу к стандартам Европейского Союза. Изъятие проектной документации провоцирует остановку строительных работ и поставит под угрозу реализацию всего проекта”, — отмечают в КП.

Также добавляют, что в преддверии отопительного сезона на заводе "Энергия" проводится ежегодный плановый ремонт. Зимой от его работы зависит отопление целых микрорайонов Дарницкого района.

"Поэтому такие действия правоохранителей можно считать целенаправленным политическим давлением, что может привести к срыву отопительного сезона более чем для 300 жилых домов", — жалуются в "Киевтеплоэнерго".

В КП сообщили, что действия правоохранительных органов уже приводили к негативным последствиям для работы объектов критической инфраструктуры города и даже срыва важных закупок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве уничтожают исторические здания.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/chergove_svavillya_vid_pravookhorontsiv_obshuki_za_nadumanimi_privodami_zagrozhuyut_zupinkoyu_budivnitstva_vazhlivogo_ekologichnogo_obyekta_v_kiyevi/
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