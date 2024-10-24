Стало известно, когда в столичных школах начнутся осенние каникулы

В Киеве в скором времени начнутся первые в учебном году каникулы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



Иллюстративное фото

По данным столичных властей, осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, какие мероприятия планируется провести для школьников в период осенних каникул. “Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 28 октября по 3 ноября. Для учащихся в это время будет организована работа кружков и компенсаторные занятия по разным предметам. Также на следующей неделе в учебных заведениях начинается школьный этап Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика”, — отметил он.

Также планируется провести мероприятия в период каникул для педагогов. "Для учителей городские учреждения подготовили ряд вебинаров по повышению профессионального мастерства, стрессорегулирующие практики для поддержки ментального здоровья участников образовательного процесса и тренинги по домедицинской подготовке", — отметил Валентин Мондриевский.

Чиновник также отметил, что столичные заведения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осенние каникулы у школьников Харькова в этом году будут, однако подземные школы будут продолжать работать.

Узнать подробнее, когда начнутся каникулы в Харькове и как будут работать подземные школы, можно по ссылке.



