Спасители разводят руками: что известно о новых жертвах атаки на Киев

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В столице Украины продолжают разбирать завалы после ночного обстрела россиян. В разрушенном подъезде многоэтажки в Святошинском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Телеграмм.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда в Святошинском районе вытащили погибшего.
Отметим, российские оккупационные войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них – ребенок.
По словам главы Киевской ГВА, среди погибших – ребенок, мальчик шести лет. При этом чиновник подчеркнул, что спасательная операция продолжается.
В результате такие в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
Читайте также на портале "Комментарии" — в небе над Украиной зафиксировали до восьми реактивных "Шахедов". Главная особенность этих дронов состоит в том, что эти беспилотники сложно распознать радиолокационным средствам. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.