Спасители разводят руками: что известно о новых жертвах атаки на Киев

В столице Украины продолжают разбирать завалы после ночного обстрела россиян. В разрушенном подъезде многоэтажки в Святошинском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Телеграмм.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда в Святошинском районе вытащили погибшего.

"В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а вместе по Киеву — 8", — отметил глава КГВА.

Отметим, российские оккупационные войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них – ребенок.

"Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 – в Соломенском", — отметил главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам главы Киевской ГВА, среди погибших – ребенок, мальчик шести лет. При этом чиновник подчеркнул, что спасательная операция продолжается.

В результате такие в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

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