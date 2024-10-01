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Советник президента одного из столичных университетов требовал взятку: подробности

Чиновник требовал 74 тыс. грн

1 октября 2024, 17:22
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Кречмаровская Наталия

Иностранцы пытались въехать в Украину под предлогом поступления в учебное заведение. Чиновник в одном из вузов предложил иностранцам "решить" проблему, за что и получил подозрение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Советник президента одного из столичных университетов требовал взятку: подробности

Советник президента одного из университетов Киева. Фото Киевской городской прокуратуры

Сотрудник университета обещал помочь с приглашением на обучение двум гражданам Пакистана за 74 тыс. грн. Подозрение объявили должностному лицу, работающему на должности советника президента по международным связям, одного из университетов Киева, по факту получения неправомерной выгоды за предоставление документов из учебного заведения, которые станут основанием для въезда двух граждан Пакистана в Украину (ч. 4 ст. .368-3 УК Украины).

Следствие установило, что иностранцы через посредника выясняли каким образом получить от университета приглашение, которое и стало основанием для законного въезда в Украину. “Подозреваемый, занимающий пост советника президента по международным связям одного из университетов Киева, пообещал помочь с таким приглашением за 74 тысячи гривен. Впрочем, договориться ему удалось не в своем учебном заведении, а в другом", – рассказали в прокуратуре.

Иностранцам обещали помочь устроить их в учебное заведение, что позволит им беспрепятственно пересекать границу Украины. При этом фактически посещать учебное заведение и сдавать итоговые экзамены не требовалось.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Советник президента одного из столичных университетов требовал взятку: подробности - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чиновника "Энергоатома" поймали на взятке. За что он извлек неправомерную выгоду, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=370957
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