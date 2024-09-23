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Село на Киевщине атакуют животные: какой вред наносят жителям

Свиньи наносят значительный ущерб огородам жителей села на Киевщине

сегодня, 11:32
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области жители села Копылов страдают от атаки свиней. Около сотни животных уже несколько месяцев совершают набеги на огороды жителей — по ночам выедают все из участков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию телемарафона "Единые новости".

Село на Киевщине атакуют животные: какой вред наносят жителям

Киевская область. Фото из открытых источников

Местные жители не могут ловить или отстреливать чужих свиней, ведь это запрещено законом. К тому же местные жители отмечают, что животные домашние и жили в сараях, пока кто-то их не выпустили на свободу. Теперь, чтобы прокормиться, животные уничтожают огороды селян.

По словам местных жителей, активные набеги начались с июля – сообщают, что один местный богатый адвокат построил имение среди поля, держал скот, а затем бросил все. Наемные работники от него ушли, а животных выпустили. "Там стоит имение, и как говорят односельчане, эти животные вышли оттуда и гуляют по территории села", — рассказал житель села Владимир Максименко.

Свиньи поселились за селом и продолжают набеги на огороды – съедают все – свеклу, кукурузу, помидоры, огурцы, наносят вред хозяйству.

Люди обращались к местным властям, в полицию, а главное, просили владельца свиней решить проблему. Владелец сначала обещал компенсировать ущерб, а затем, по словам жителей, начал угрожать.

В старостинском округе тоже не могут помочь, ведь владелец вообще не идет на контакт.

Селяне собирают жалобы, фиксируют ущерб и планируют обращаться в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с водой в водоемах из-за повторного загрязнения реки Сейм.



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