Село на Киевщине атакуют животные: какой вред наносят жителям

В Киевской области жители села Копылов страдают от атаки свиней. Около сотни животных уже несколько месяцев совершают набеги на огороды жителей — по ночам выедают все из участков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию телемарафона "Единые новости".



Киевская область. Фото из открытых источников

Местные жители не могут ловить или отстреливать чужих свиней, ведь это запрещено законом. К тому же местные жители отмечают, что животные домашние и жили в сараях, пока кто-то их не выпустили на свободу. Теперь, чтобы прокормиться, животные уничтожают огороды селян.

По словам местных жителей, активные набеги начались с июля – сообщают, что один местный богатый адвокат построил имение среди поля, держал скот, а затем бросил все. Наемные работники от него ушли, а животных выпустили. "Там стоит имение, и как говорят односельчане, эти животные вышли оттуда и гуляют по территории села", — рассказал житель села Владимир Максименко.

Свиньи поселились за селом и продолжают набеги на огороды – съедают все – свеклу, кукурузу, помидоры, огурцы, наносят вред хозяйству.

Люди обращались к местным властям, в полицию, а главное, просили владельца свиней решить проблему. Владелец сначала обещал компенсировать ущерб, а затем, по словам жителей, начал угрожать.

В старостинском округе тоже не могут помочь, ведь владелец вообще не идет на контакт.

Селяне собирают жалобы, фиксируют ущерб и планируют обращаться в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с водой в водоемах из-за повторного загрязнения реки Сейм.

