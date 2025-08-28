РФ накрыла огнём Киев со всех сторон: стало известно, чем бил и куда целился враг

Российская армия ночью осуществила массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и обманки. Под прицелом оказались жилые районы столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"К сожалению, почерк россиян от атаки к атаке типичный. Комбинированные удары, с разных направлений. И системно — наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", — сообщил Тимур Ткаченко.

По его данным, по состоянию на утро известно о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Наиболее значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов.

Отметим, ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил у себя в Telegram, что на месте поражений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы. К сожалению, есть жертвы. На данный момент 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых. Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет.

"Оперативная обстановка динамически меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Делаем все, чтобы спасти как можно больше людей. Прошу граждан не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги", – написал Игорь Клименко.

Читайте также на портале "Комментарии" — киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одну российскую агентку. По материалам дела фигурантка собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.



