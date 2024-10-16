При каденции Кличко происходит "приватизация" Киева: кто и как обогащается в столице

В Киеве продолжают разоблачать чиновников, которые обогащаются во время войны. Это, конечно, лояльные к руководителю столицы люди, иначе привилегии они бы не получили. Об этом сообщил доктор экономических наук, заместитель Министра образования и науки Украины, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

Столичный депутат, ссылаясь на расследование BIHUS.Info, прокомментировал ситуацию в столице.

"Как и большое количество моих друзей и соратников-единомышленников, я устал удивляться уровню цинизма некоторых "хозяев жизни" из Киевсовета. Новое журналистское расследование о семье депутата Владимира Прокопива показало настоящие ценности этого депутата. Не декларируемые "Армия. Вера. Язык", а вполне реальные”, — отметил он.

В расследовании говорится, что семья заммэра в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины активно занималась скупкой элитной недвижимости в столице. "В то время как киевляне делали все возможное для защиты своей страны, "киевские князья" (вспомнилась известная картина из обысков у Максима Микитася) занимались личным обогащением", — отметил Витренко.

По словам депутата, фракция "Европейская Солидарность" в Киевском городском совете, возглавляемая Владимиром Прокоповым, активно поддерживает все решения городского головы Виталия Кличко. Депутаты регулярно голосуют вместе с другими фракциями в поддержку соглашений, обеспечивающих выгоды для отдельных лиц, и делают это при "отсутствии критики".

“При каденции Кличко в Киеве происходит "приватизация" города из-за лояльности и отсутствия открытых вопросов к городскому голове. Выгодные сделки по аренде и продаже недвижимости достаются только тем, кто молчит или активно поддерживает политику действующей власти. Лояльные Кличко лица и союзники получают в пользование выгодные локации в центре столицы, тогда как обычные киевляне сталкиваются с разбитыми тротуарами, недостроенными станциями метро и хаосом застройки”, — убежден столичный депутат.

По словам Андрея Витренко, каждое решение киевской власти, продиктованное интересами небольшой группы людей, — это УДАР по обычным киевлянам. “Вместо развития и заботы о городе мы видим приоритетность выгод для избранных. Как показывает практика, принцип "друзьям — все, остальным — упадок и хаос" остается неизменным”, — подытожил депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, на что чиновники тратят средства в Киеве.



