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Предприниматель в Киевской области "заработал" на ремонте укрытия: сколько средств присвоил

Предприниматель искусственно увеличил объемы проведенных работ и указал те, которые не проводились

сегодня, 16:45
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области предприниматель присвоил средства на ремонте подвального помещения и обустройство укрытия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

Предприниматель в Киевской области "заработал" на ремонте укрытия: сколько средств присвоил

Иллюстративное фото

“При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры предпринимателю поставлено в известность о подозрении в завладении в условиях военного положения путем злоупотребления служебным положением бюджетными средствами Глеваховского поселкового совета Киевской области, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, — сообщили в прокуратуре.

По результатам расследования выяснили, что отдел образования Глеваховского поселкового совета Киевской области в октябре 2022 подписал соглашение с директором одного из предприятий. Договор подписали на выполнение текущего ремонта подвального помещения заведения дошкольного образования. Там нужно было обустроить укрытие.

Во время проведения ремонтных работ предприниматель решил присвоить бюджетные средства, предназначенные для обустройства укрытия. Для этого внес в официальные документы заведомо ложные сведения, искусственно увеличив объемы проведенных работ и указав не проводившиеся работы.

Действия подозреваемого нанесли ущерб территориальной общине на общую сумму более 300 тыс. грн.

Расследование по делу продолжается – прокуратура проводит мероприятия, которые помогут дать оценку действиям других лиц, привлекавшихся к проведению указанных ремонтных работ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло со строительством фортификаций в Черниговской области.



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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=370533
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