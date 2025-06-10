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Пожары и руины в Киеве: что известно после атаки дронов и баллистики

Количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до четырех

сегодня, 06:50
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Кравцев Сергей

В ночь на 10 июня Киев пребывал под массированной воздушной атакой со стороны страны-агрессора. В столице зафиксированы разрушения в семи районах: возникли пожары, повреждены жилые дома, четверо пострадавших.

Пожары и руины в Киеве: что известно после атаки дронов и баллистики

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Обломки сбитых целей и повреждения в результате российской атаки зафиксированы в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском районах.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, есть повреждения жилых домов и пожары.

По оперативной информации КГВА, в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушен жилой дом, предварительно – без возгорания. Зафиксированы пожары в нежилом и жилом зданиях, возгорание складских помещений и лесополосы. Также поврежден гаражный кооператив, частично разрушена нежилая зона.

В Оболонском районе осколки попали в жилые здания: повреждены два этажа одного из домов, еще один – разрушен. Также возник пожар в офисном здании. Зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Голосеевском районе обломки дрона упали на территории нежилого здания.

В Деснянском районе из-за падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.

В Шевченковском районе вспыхнул пожар в жилом доме, еще одно здание по другому адресу получило повреждения.

В Подольском районе повреждены нежилые помещения.

Лишь только под утро в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Опасность продолжалась более 5 часов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны страны-агрессора. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.



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