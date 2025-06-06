Последствия сильных взрывов в Киеве: куда попали россияне

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Кравцев Сергей
В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны страны-агрессора. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.
Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников
В результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
В Соломенском районе произошел пожар в металлическом ангаре на площади около 500 кв. м. Спасатели занимаются ликвидацию возгорания. Возникло возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены три человека. Пожар ликвидирован.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в трех локациях. Повреждены два автомобиля.
В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация. Повреждено учебное заведение. Части сбитых целей упали недалеко от АЗС, повредив автомобиль. Обломки также упали в нежилой зоне — без пострадавших и пожара.
В Деснянском районе найдены обломки сбитого БпЛА на открытой территории.
В Шевченковский район произошло возгорание в нежилой зоне.
В Днепровском районе зафиксированы существенные повреждения автозаправочной станции. Спасатели уже выполняют свою работу.
Власти уточнили, что информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей.
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