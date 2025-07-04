После атаки РФ киевлян призывают закрывать окна: в чем угроза

После массированной комбинированной атаки страны-агрессора уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве утром пятницы является чрезвычайно высоким. Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Загрязнение воздуха в Киеве. Фото: из открытых источников

Причина ухудшения состояния воздуха — пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля.

До стабилизации ситуации киевлянам рекомендуют по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум. Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

При этом радиационный фон в городе остается в норме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал – с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми на столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство пострадавших медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

По словам киевских властей, в Днепровском районе обломки БПЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. В Соломенском районе обломки упали на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива, в результате чего возник пожар. Кроме того, горели складские помещения, а также произошло возгорание в административном здании. В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений, что привело к пожару. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома – загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар в результате падения обломков. В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара. В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (незаселенный). Пожар возник на первом этаже. Также произошло возгорание в частном секторе. В Голосеевском районе в результате падения обломков повреждено медицинское учреждение.



