Киев в огне: детали о новой атаке РФ баллистикой

С вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми на столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство пострадавших медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что подтверждено сбитие вражеского дрона. Обломки обнаружили на открытой территории в Соломенском районе. Позже чиновник сообщил, что над Киевом еще есть российские дроны. Есть информация о возгорании на крыше жилой 16-этажки в Оболонском районе.

Зафиксированы повреждения и пожары в шести районах столицы.

По словам киевских властей, в Днепровском районе обломки БПЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.

В Соломенском районе обломки упали на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива, в результате чего возник пожар. Кроме того, горели складские помещения, а также произошло возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений, что привело к пожару. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома – загорелись автомобили. В частном секторе также возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом (незаселенный). Пожар возник на первом этаже. Также произошло возгорание в частном секторе.

В Голосеевском районе в результате падения обломков повреждено медицинское учреждение.

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