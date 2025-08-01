Под завалами дома в Киеве еще могут быть люди, но количество жертв снова выросло

В результате атаки российских войск по столице Украины уже подтверждена гибель 28 людей, но операция спасателей все еще продолжается. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"В результате террористического акта погибло на данный момент уже 28 человек. Только что передали информацию, что еще одного человека в Святошинском районе из-под обломков 9-этажки вытащили наши спасатели", — отметил представитель ГСЧС.

При этом Хорунжий сказал, что есть вероятность, что будут еще найдены люди, потому что продолжается разбор завалов, работает инженерная техника, спасатели, психологи, а волонтеры раздают людям еду.

"По состоянию на вчера речь шла о поисках 22 человек. Но мы не сосредотачиваемся на этих данных, а будем проверять абсолютно все участки в этом доме. Поэтому четко утверждать сколько могло быть людей там мы не можем, потому что есть разные обстоятельства — человек мог поехать в отпуск, не находиться в это время дома или наоборот кто-то мог прийти в гости. Здесь разные могут быть варианты", — сказал Хорунжий.

Александр Хорунжий напомнил, что 31 июля в Киеве было две активные локации по которым ударил враг. По его словам, в Соломенском районе — четырехэтажный жилой дом, где вчера "закрыли локацию" — там погибло три человека.

Отметим, российские оккупационные войска ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. Под ударом оказалась жилая застройка.

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