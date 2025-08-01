Под завалами дома в Киеве еще могут быть люди, но количество жертв снова выросло

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Кравцев Сергей
В результате атаки российских войск по столице Украины уже подтверждена гибель 28 людей, но операция спасателей все еще продолжается. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий.
Удар по Киеву. Фото: ГСЧС
При этом Хорунжий сказал, что есть вероятность, что будут еще найдены люди, потому что продолжается разбор завалов, работает инженерная техника, спасатели, психологи, а волонтеры раздают людям еду.
Александр Хорунжий напомнил, что 31 июля в Киеве было две активные локации по которым ударил враг. По его словам, в Соломенском районе — четырехэтажный жилой дом, где вчера "закрыли локацию" — там погибло три человека.
Отметим, российские оккупационные войска ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. Под ударом оказалась жилая застройка.
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