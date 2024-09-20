Названа причина ухудшения качества воздуха в Киеве

20 сентября в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха, которое по данным ресурса IQair превысило показатели во всех других городах мира. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило причину загрязнения воздуха в Киеве.



Грязный воздух в Киеве. Фото из открытых источников

Минприроды опубликовало заявление, в которой причиной ухудшение качества воздуха в Киеве указало горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина — горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10) компонентами дыма", — говорится в заявлении.

Как пояснили в Минприроды, ежегодно осенью жители Киева сталкиваются с ухудшением качества воздуха из-за природного явления – температурной инверсии. Этот процесс возникает из-за перепадов дневной и ночной температур. Теплый воздух, содержащийся в нижних слоях атмосферы, вместе с высокой влажностью, создает условия для накопления нерассеиваемых вредных веществ. Это приводит к туманам, значительному загрязнению воздуха и смогу в Киеве.

В связи с этим министерство советует жителям Киева в осенний период снизить время пребывания на улице; избегать физических нагрузок на открытом воздухе; держать окна и двери закрытыми; не проветривать помещение; по возможности использовать кондиционеры или воздухоочистители; регулярно проводить влажную уборку; а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в сутки.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Также Минприроды указало, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на ресурсе "Экоугроза".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в трех крупных городах Украины ухудшилось состояние качества воздуха.