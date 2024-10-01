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Пенсионера в Киеве обманули на 3000 долларов по классической схеме: удалось ли вернуть деньги

Ловкий "курьер" обманул и пенсионера и заказчика

1 октября 2024, 13:10
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили злоумышленника, который обманул пенсионера по классической схеме "ваш знакомый попал в ДТП". Мужчина представился "помощником следователя" и забрал у пенсионера 3000 долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Пенсионера в Киеве обманули на 3000 долларов по классической схеме: удалось ли вернуть деньги

Обманули пенсионера. Фото Киевской городской прокуратуры

"Оболонской окружной прокуратурой г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который обманул пенсионера (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Относительно обстоятельств преступления, то в прокуратуре рассказали, что 77-летнему мужчине позвонили по телефону и сообщили якобы его близкая знакомая совершила ДТП. Чтобы закрыть уголовное производство, срочно нужны были деньги. Пенсионеру сообщили, что за деньгами домой к пенсионеру придет "помощник следователя", которому нужно передать 3000 долларов США.

Пенсионер, не сориентировавшись в ситуации, отдал незнакомцу все свои сбережения. Однако позже позвонил по телефону знакомой и понял, что стал жертвой мошенников. Мужчина обратился в полицию.

Псевдопомощника следователя нашли и изъяли у него 82 тыс. гривен, которые вернули потерпевшему. Часть денег злоумышленник уже потратил.

"Впоследствии злоумышленник рассказал, что искал подработку в Телеграм-каналах, где ему предложили как курьеру съездить забрать деньги и документы по указанному адресу. "Курьерские услуги" подозреваемого стоили 40% от суммы, которую он заберет. Впрочем, “курьер” перевел на банковскую карту заказчика услуг только 5 тыс. грн из полученных от пенсионера 3 тысяч долларов”, — рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что банкиры вывели из Украины более 608 млн грн банка.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=370944&fbclid=IwY2xjawFopelleHRuA2FlbQIxMAABHVbU1XbUEFyqvwXSjZfgAET5tUxgFSh-9_DG2-n0uWvajlVY-tignUCe9A_aem_in6y0TkixeTdw3ZEaWEAgQ
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