Оккупанты нанесли удары по Киеву: что известно

Сегодня ночью российские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские БПЛА заходили в сторону столицы по разным направлениям. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

По его данным, силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавшие не обнаружены.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. На данный момент известно об одном потерпевшем в Соломенском районе. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

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Взрывы в Киеве и Харькове: где произошло попадание

Очередная воздушная атака на Киев произошла минувшей ночью – российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Детали обстрела 20 октября – по ссылке.