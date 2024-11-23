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Однокомнатная квартира во Львове или трехкомнатная в Харькове: цены на аренду удивят

В Киеве аренда квартиры "съедает" 68% средней зарплаты: новые данные

сегодня, 14:33
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Черновалова Кристина

Аналитики ЛУН и Work.ua исследовали, сколько среднестатистический украинский тратит на аренду жилья в разных городах. В Киеве аренда однокомнатной квартиры "съедает" более двух третей зарплаты, а двухкомнатная и трехкомнатная — всю зарплату или даже больше. Во Львове цены также высоки: однокомнатная обойдется в 80% дохода (6% за полгода), двухкомнатная – в 89% (5%), трехкомнатная – в 102% (9%).

Однокомнатная квартира во Львове или трехкомнатная в Харькове: цены на аренду удивят

Крыша над головой или зарплата: сколько стоит аренда в Украине

В Одессе, несмотря на близость к фронту, аренда тоже подорожала. Однокомнатные квартиры здесь стоят 43% средней зарплаты (8%), двухкомнатные – 59% (14%), трехкомнатные – 100% (22%). В более опасных городах, как Харьков или Николаев, аренда гораздо дешевле – 21% и 28% соответственно.

Однокомнатная квартира во Львове или трехкомнатная в Харькове: цены на аренду удивят - фото 2

Эксперты ЛУН отмечают, что в условиях войны доступность жилья зависит не только от экономики, но и безопасности. В западных регионах Украины, которые считаются более безопасными, цены значительно выше. К примеру, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стоит 87% средней зарплаты, во Львове — 80%, в Ивано-Франковске — 70%. Такие цифры объясняются большим спросом, вызванным миграцией внутренне перемещенных лиц.

В прифронтовых городах, где уровень опасности остается высоким, цены на жилье падают. Харьков, Николаев и Запорожье демонстрируют низкие показатели: 21–28% от средней зарплаты. Однако низкие цены не означают высокий уровень жизни — они чаще свидетельствуют об отсутствии спроса из-за опасности.

По мнению экспертов, такой дисбаланс — следствие войны, из-за которой миллионы людей потеряли свои дома или вынуждены были искать убежище в более безопасных регионах.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/1029458.html#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%
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