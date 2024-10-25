Обстрелы Киева: где произошли «прилеты»

Ночью в Киеве и области раздавались взрывы. Оккупанты снова атаковали столицу беспилотниками.

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Российская федерация запустила БпЛА типа "Shahed" по Киеву и области. Они были запущены с территории курской области и краснодарского края. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

На столицу баражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз — примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов.

За это время были обнаружены и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежены до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки уточняются.

"Киевляне, найдите время и способ лично поддержать защитников неба Киева. Ведь они того стоят! И сегодня, и уже десятки месяцев подряд до этого, наши воины преданной и качественной работой берегут нашу жизнь, наши дома, наше будущее!" – призвал начальник КГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб. Детали – по ссылке.