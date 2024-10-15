logo

BTC/USD

67350.62

ETH/USD

2656.27

LTC/USD

67.72

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Незаконные заведения работали в столице: какие услуги оказывали "бизнесмены"
commentss НОВОСТИ Все новости

Незаконные заведения работали в столице: какие услуги оказывали "бизнесмены"

Детективы БЭБ изъяли более 100 комплектов компьютерной техники

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили нелегальные игорные заведения. Детективы БЭБ пресекли незаконную деятельность заведений, расположенных на территории столицы, сообщает портал "Комментарии".

Незаконные заведения работали в столице: какие услуги оказывали "бизнесмены"

Фото БЭБ

В ходе расследования дела детективы выяснили, что в целях получения прибыли от незаконной деятельности группа лиц организовала сеть залов. Там посетителям предоставляли доступ к азартным играм. Организаторы привлекли к работе лиц, имеющих опыт в ведении игорного бизнеса.

Расследуя дело, детективы провели 10 обысков по местам расположения незаконных заведений в разных районах города Киева.

В ходе следственных действий изъяли более 100 комплектов компьютерной техники, а также другое специализированное оборудование и средства, с помощью которых предоставлялся доступ к азартным играм.

Досудебное расследование проводятся в уголовном производстве по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе отец и сын организовали семейный "бизнес" на уклонистах - медицинские работники диагностировали призывникам психические заболевания. "Бизнесмены" окажутся на скамье подсудимых.

В полиции напомнили, что злоумышленников задержали во время реализации одной из таких сделок. "Правильный" диагноз стоил уклонисту 165 тыс. грн. “В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт психических расстройств. Врачи получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания”, — говорится в сообщении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-prypynylo-nezakonnu-diialnist-10-nelehalnykh-hralnykh-zakladiv-u-kyievi
Теги:

Новости

Все новости