Незаконные заведения работали в столице: какие услуги оказывали "бизнесмены"

В Киеве разоблачили нелегальные игорные заведения. Детективы БЭБ пресекли незаконную деятельность заведений, расположенных на территории столицы, сообщает портал "Комментарии".



Фото БЭБ

В ходе расследования дела детективы выяснили, что в целях получения прибыли от незаконной деятельности группа лиц организовала сеть залов. Там посетителям предоставляли доступ к азартным играм. Организаторы привлекли к работе лиц, имеющих опыт в ведении игорного бизнеса.

Расследуя дело, детективы провели 10 обысков по местам расположения незаконных заведений в разных районах города Киева.

В ходе следственных действий изъяли более 100 комплектов компьютерной техники, а также другое специализированное оборудование и средства, с помощью которых предоставлялся доступ к азартным играм.

Досудебное расследование проводятся в уголовном производстве по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе отец и сын организовали семейный "бизнес" на уклонистах - медицинские работники диагностировали призывникам психические заболевания. "Бизнесмены" окажутся на скамье подсудимых.

В полиции напомнили, что злоумышленников задержали во время реализации одной из таких сделок. "Правильный" диагноз стоил уклонисту 165 тыс. грн. “В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт психических расстройств. Врачи получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания”, — говорится в сообщении.



