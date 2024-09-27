Несчастный случай на производстве: на столичном предприятии покалечился работник

В Киеве на предприятии покалечился работник – он потерял кисть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Травма на производстве. Фото Киевской городской прокуратуры

В суд направили обвинительный акт в отношении 35-летнего директора одного из обществ, работавшего в столице. Его обвиняют в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжелые травмы у работника (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

В ходе досудебного расследования было установлено, что на производстве матрасов рабочий в чесальном цехе производил чистку на работающих механизмах чесальной машины. Во время проведения работы произошла производственная травма — во время чистки машины мужчина начал тереть щеткой валы на работающем механизме и в какой-то момент вал чесальной машины задел щетку и затянул ее вместе с правой рукой пострадавшего между валами, что повлекло за собой тяжелые телесные повреждения. Машина отрезала мужчине часть кисти.

"Установлено, что руководитель производства должным образом не осуществлял контроль за соблюдением работниками правил обращения с оборудованием, что привело к травмированию рабочего", — сообщили в прокуратуре.

За совершенное нарушение директору предприятия грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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