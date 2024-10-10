Не мэр, а "барыжник" и "схематозник": киевляне показали, на что Кличко тратит средства

В Киеве идет подготовка к отопительному сезону. И готовятся основательно – проверяют трубы, где нужно, проводят ремонты. Однако на некоторых локациях ремонты проводятся ежегодно, а то и несколько раз в год. Не дешевле было бы сделать один раз качественный ремонт и "забыть" об этом участке на несколько лет. Киевляне предполагают, что это просто схема хищения средств — ежегодно рыть одну и ту же яму. О ситуации возле одного из домов на Оболони рассказал киевлянин Алексей Якименко на странице Facebook, сообщает портал "Комментарии"



Фото портал "Комментарии"

“Кто там ближе к Кличко, передайте ему, что он не мэр, а обычный схематозник! На фото не последствия войны, а именно его работа как управленца столицы", — рассказал киевлянин.





По его словам, каждый год, с десяти лет его "барыжнечества" в должности мэра, на улице Иорданской в Оболонском районе, по меньшей мере три раза в год на одном и том же месте разрывается котлован, проводится видимость ремонта, а затем все это закапывается за наши деньги …и снова по кругу. Еще раз: и так трижды в год, все десять лет схематозника Кличко!

“Жители окрестных домов, между собой говорят, что за год расходов, только на “раскопки” этого объекта, можно было окружающие дома обеспечить полной автономностью. Поэтому еще раз, передайте Кличко, что он схематозник!”, — рассказал киевлянин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице снова прорвало городские водопроводные сети. Утечка водопроводной сети диаметром 500 мм произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе. Подробнее об аварии читайте по ссылке.



