Нардепы отказались заслушивать Кличко о готовности Киева к зиме

Верховная Рада Украины отклонила инициативу по вызову городского головы Киева Виталия Кличко для предоставления официальных объяснений относительно безопасности и инфраструктурной подготовки мегаполиса к предстоящему холодному периоду. Предложение пригласить главу Киевской городской государственной администрации в сессионный зал на завтра, 13 октября, поддержали лишь 124 народных избранника, что сделало принятие решения невозможным из-за отсутствия минимально необходимого количества голосов.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Главным двигателем этого кадрового требования выступила народная избранница Марьяна Безуглая, выразившая острую критику в адрес столичного муниципалитета.

"Столица не готова к зиме и войне", — безапелляционно заявила депутат, аргументируя свой призыв безотлагательно заслушать отчет Виталия Кличко перед парламентариями во время пленарной недели.

Параллельно с политическими дискуссиями в Верховной Раде деятельность киевской власти оказалась в фокусе внимания правоохранительных органов. В частности, сегодня, 12 октября, Киевская городская прокуратура официально дала ход судебному иску против КГГА и Киевсовета. Поводом для судебного разбирательства явилось системное отсутствие на улицах города современных наземных мобильных хранилищ быстрого развертывания в зонах массового скопления прохожих.

Прокуроры настойчиво требуют в судебном порядке признать многолетнее бездействие руководства столицы противоправным. Кроме того, государственное обвинение стремится обязать чиновников безотлагательно развернуть соответствующую сеть защитных сооружений, прежде всего в парках отдыха, скверах и вблизи остановок муниципального пассажирского транспорта. Суд уже официально открыл производство по этому делу.

Следует заметить, что реальные темпы обустройства уличной защиты в Киеве существенно отстают от предыдущих обещаний мэра. Вместо анонсированных Виталием Кличко 50 мобильных модулей, которые должны появиться в городе к завершению текущего года, профильные департаменты планируют профинансировать и закупить всего 14 единиц. Такой низкий показатель фиксируется на фоне того, что подтвержденная потребность столицы в бетонных сооружениях быстрого доступа составляет примерно 620 объектов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев не готов защитить укрытиями горожан, в отличие от других областных центров.