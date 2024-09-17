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На взятке поймали чиновника КГГА: подробности

Чиновник создавал препятствия для работы перевозчиков в Киеве

17 сентября 2024, 12:59
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Кречмаровская Наталия

В Киевской городской государственной администрации чиновник требовал взятки от перевозчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

На взятке поймали чиновника КГГА: подробности

Фото Киевской городской прокуратуры

Чиновник организовывал безосновательные проверки в целях требования денег за осуществление пассажирских перевозок. "При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА в систематическом требовании денег от столичных перевозчиков (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

В полномочия указанного коммунального предприятия входит проведение проверок перевозчиков и составление документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в столице.

В ходе досудебного расследования было установлено, что должностное лицо обеспечило безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков. По результатам проверок были составлены документы о несоответствии транспортных средств для пассажирских перевозок. Таким образом, чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды.

"Отметим, что ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия", — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве изъяли арсенал на сумму 1,7 млн. грн. Какое оружие продавали злоумышленники, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=369772&fbclid=IwY2xjawFWI_pleHRuA2FlbQIxMAABHbAlxcEMOdgv4Z-At5SozyE1PcX7wuCRoOMe17m1jEzSkKoNP1R7VGc0gw_aem_Mexc0IbRTYY1hO-Vp_RTOQ
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