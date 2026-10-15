На пятом году войны в Киеве установили первое мобильное укрытие на остановке

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
На пятом году войны в столице начался процесс установки защитных сооружений прямо у точек ожидания общественного транспорта. Первый такой объект появился на Берестейском проспекте, рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного", через которую проходят троллейбусные маршруты №4, №5 и №7. Деньги на приобретение и монтаж конструкции выделили благотворители после соответствующего обращения мэра Киева Виталия Кличко.
Бетонное укрытие на остановке в Киеве. Фото: КГГА
В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отметили, что главная задача постройки — оперативное обеспечение безопасности пассажиров.
Модульное убежище спроектировано с учетом действующих требований ГОСТ и имеет соответствующее внутреннее наполнение для комфорта граждан.
Появление первого такого объекта стало началом более масштабной программы, ведь в ближайшее время транспортники собираются приобрести и смонтировать еще 14 аналогичных мобильных хранилищ, тендерные процедуры для которых уже стартовали. В то же время аналитики и медиа связывают такую активизацию городских властей с информацией о митингах недовольных киевлян, которые якобы планировались на выходные из-за отсутствия безопасной инфраструктуры в городе .
Напомним, портал "Комментарии" писал, как Кличко выступил в Верховной Раде и обвинил власть в том, что Киев не готов к зиме и обстрелам.