На нелегальной АЗС в Киевской области продавали контрафактное топливо: подробности

В Киевской области детективы БЭБ прекратили работу нелегальной АЗС в Крюковщине — были демонтированы 2 модульных станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

"Детективы установили факты продажи незаконно изготовленного горючего на территории Киевской области. Нелегальная АЗС работала в Крюковщине”, – говорится в сообщении.

В ходе расследования детективы провели обыски и зафиксировали нарушение требований законодательства Украины. В БЭБ уточнили, что станция работала без лицензии на розничную торговлю горючим, сертификатов качества топлива и документов о его происхождении. Также на станции отсутствовали регистраторы расчетных операций.

"По результатам обысков детективы Бюро изъяли более 6 тонн контрафактного дизеля и бензина, бензовоз с цистерной, который отгружал топливо на нелегальной АЗС, 2 модульные станции для заправки автомобилей бензином, дизельным горючим и сжиженным газом", — говорится в сообщении БЭБ.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре в Киеве на АЗС выстрелом в голову неизвестный убил мужчину. Видео момента совершения убийства распространялось в пабликах.

В полиции отметили, что произошедшее утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Узнать детали происшествия можно по ссылке.



