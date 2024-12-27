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Москвы и Минска больше не существует: на что в Украине решились на третьем году войны

Названия городов Москва и Минск убрали из Аллеи городов-героев

27 декабря 2024, 20:14 comments1762
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Кречмаровская Наталия

В Киеве на Аллее городов-героев демонтировали буквы, которыми выложены названия городов и изображения советской медали "Золотая Звезда". В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне назвали это очень важным и символическим шагом.

Москвы и Минска больше не существует: на что в Украине решились на третьем году войны

Фото Музея войны

“Музей инициировал обследование бронзовых рельефов. Специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование, на основе которого сформировали "Паспорт обследования состояния сохранности бронзовых накладных элементов медалей "Золотая Звезда" и текстовых надписей". Также обосновали необходимость их демонтажа и реставрации”, — говорится в сообщении.

В Музее отмечают, что вместе с реновацией музейного пространства произошло и переосмысление одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима.

Также в музее рассказали, что термин "Город-Герой" в советском союзе утвердился после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года "Об утверждении положения о высшей степени празднования — звания "Город-Герой".

Первыми городами, получившими такое звание в 1965 году, стали г. Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, Москва, а также отмечена Брестская крепость.

В 1973 году звание "Город-Герой" было присвоено г. Керчь и Новороссийск, в 1974 году – г. Минск, в 1976 году – г. Тула, в 1985 году – г. Мурманск и Смоленск.

"Следует заметить, что не было определено никаких критериев по работе комиссий, которые принимали решение о присвоении звания "Город-Герой". Отмечания городов носили хаотический характер и использовались сугубо с идеологической целью – имплементацией мифа о "Великой Отечественной войне", — пояснили в музее.

Напомним, что оккупанты, как писал портал "Комментарии", показали установление флага РФ на Харьковщине.




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