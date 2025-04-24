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Массированный удар по Киеву: сколько людней до сих пор ищут под завалами

В Киеве все еще продолжается спасательная операция

сегодня, 11:43
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Кравцев Сергей

В украинской столице до сих пор продолжается спасательная операция в Святошинском районе после атаки российских войск. Под завалами могут быть еще до 10 человек. Такую информацию в интервью "Радио Свобода" озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Массированный удар по Киеву: сколько людней до сих пор ищут под завалами

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что в Святошинский район было попадание ракеты. Обломки ракеты изъяли на экспертизу.

По словам Игоря Клименко, пока подтверждена гибель восьми человек. Девятая жертва – это остатки тел, которые отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Министр добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка.

Министр рассказал, что есть предварительные данные об около 10 человек, которые могут находиться под завалами. Эта информация требует подтверждения, поиск людей продолжается.

"Мы еще не знаем. Пока это число до 10 человек", — сказал министр внутренних дел.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с начала масштабного вторжения российских войск в Украину, страна-агрессор убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества – 618 детей. Такое заявление на конференции "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Украинском доме в Вашингтоне сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.                                          

"Ежедневно Россия наносит Украине кровавые раны. Целит в наши мирные города и села. Кривой Рог, Сумы, Днепр, Одесса. Ночью враг запустил дроны и ракеты по Киеву", — заявил глава украинского правительства.




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