"Маршруточная мафия" в Киеве: как Кличко на самом деле управляет городом

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Кречмаровская Наталия
В Киеве тотальные проблемы с транспортной сферой — постоянно разоблачают коррупционные схемы, с помощью которых чиновники зарабатывают состояние.
Фото портал "Комментарии"
По его словам, в Киеве преимущество на стороне автомобилистов и частных перевозчиков — так называемой "маршруточной мафии", которая время от времени напоминает о себе коррупционными скандалами.
Он напомнил, что за вымогательство 40 тысяч гривен еженедельно будут судить заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, директора Коммунальной службы перевозок КГГА и руководителя транспортного предприятия.
По словам Витренко, теневой рынок перевозок — коррупционная кормушка чиновников. КГГА и дальше прикрывает коррупционные схемы, оставляя транспортный сектор недореформированным. Валидаторы могли бы сделать денежные потоки прозрачными, но это очевидно не в интересах "хозяев рынка".
При этом персональную ответственность за ситуацию с транспортом в Киеве, по мнению депутата, несут мэр Виталий Кличко, а также его ставленники начальник департамента транспорта КГГА – Кандибор и профильный заместитель – Усов.
Депутат в Киевском областном совете Александр Строкань также прокомментировал ситуацию по взяткам за перевозку КГГА.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", хотят пересмотреть решение об остановке транспорта при воздушных тревогах.
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