"Маршруточная мафия" в Киеве: как Кличко на самом деле управляет городом

В Киеве тотальные проблемы с транспортной сферой — постоянно разоблачают коррупционные схемы, с помощью которых чиновники зарабатывают состояние.

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"Коррупция, хаос и безразличие: транспортная политика Киева, которую давно пора менять!", — так охарактеризовать ситуацию в городе депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

По его словам, в Киеве преимущество на стороне автомобилистов и частных перевозчиков — так называемой "маршруточной мафии", которая время от времени напоминает о себе коррупционными скандалами.

Он напомнил, что за вымогательство 40 тысяч гривен еженедельно будут судить заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, директора Коммунальной службы перевозок КГГА и руководителя транспортного предприятия.

“В Киеве доходы частных перевозчиков ставятся выше интересов граждан. Конкурсы на перевозку не предусматривают даже обязательную установку валидаторов, что позволяет оставлять миллионы кэша в тени, несмотря на постоянные инициативы депутатского корпуса. Ключевые посты в Киеве занимают люди по принципу личной лояльности, а не профессиональной компетентности. Эта система не работает на пользу жителей города и ее нужно менять”, — подчеркнул он.

По словам Витренко, теневой рынок перевозок — коррупционная кормушка чиновников. КГГА и дальше прикрывает коррупционные схемы, оставляя транспортный сектор недореформированным. Валидаторы могли бы сделать денежные потоки прозрачными, но это очевидно не в интересах "хозяев рынка".

При этом персональную ответственность за ситуацию с транспортом в Киеве, по мнению депутата, несут мэр Виталий Кличко, а также его ставленники начальник департамента транспорта КГГА – Кандибор и профильный заместитель – Усов.

Депутат в Киевском областном совете Александр Строкань также прокомментировал ситуацию по взяткам за перевозку КГГА.

“Мне как киевлянину и военнослужащему особенно противно от подобных историй. В то время как все граждане должны работать на победу, некоторые чиновнички думают только о содержании собственных карманов. Пора уже прекращать: рынок частных перевозок должен перестать быть коррупционной кормушкой чиновников КГГА! Особый привет ответственным за ситуацию в Киеве Кличко, Кандибору и Усову. Как спится по ночам?”, — подчеркнул он.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", хотят пересмотреть решение об остановке транспорта при воздушных тревогах.