10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области

В Киевской области мужчине за 10 тыс. долларов обещали установить 3-ю группу инвалидности, хотя мужчина не имел объективных причин для оформления инвалидности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

Сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющему обязанности председателя Фастовской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии коммунального учреждения Киевского областного совета "Областное бюро медико-социальной экспертизы" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемая пообещала за 10 тыс. долларов США помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности.

“На самом деле этот мужчина по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности. По договоренности с главой МСЭК его фиктивно оформили в стационар больницы, где мужчина должен был проходить необходимые обследования и проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой”, — уточнили в прокуратуре.

Следователи задокументировали всю процедуру проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.

Также суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 000 грн.

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