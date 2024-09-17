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10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области

Правонарушительницу задержали во время получения взятки

17 сентября 2024, 13:31
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области мужчине за 10 тыс. долларов обещали установить 3-ю группу инвалидности, хотя мужчина не имел объективных причин для оформления инвалидности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области

Фото Киевской городской прокуратуры

Сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющему обязанности председателя Фастовской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии коммунального учреждения Киевского областного совета "Областное бюро медико-социальной экспертизы" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемая пообещала за 10 тыс. долларов США помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности.

“На самом деле этот мужчина по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности. По договоренности с главой МСЭК его фиктивно оформили в стационар больницы, где мужчина должен был проходить необходимые обследования и проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой”, — уточнили в прокуратуре.

Следователи задокументировали всю процедуру проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.

10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области - фото 2
10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области - фото 3
10 тыс. долларов за фиктивную инвалидность заплатил военнообязанный в Киевской области - фото 4

Также суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 000 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на взятке разоблачили чиновника КГГА. За что он требовал деньги, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=369787&fbclid=IwY2xjawFWJZJleHRuA2FlbQIxMAABHST4ZzZHMkkK8zL4HJ88N5tSaMTpw5dW9Kzk5urZ8VxHHor2I8CAWMQlYQ_aem_8vMIpyiJ4BEA7XBEDz8_TQ
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