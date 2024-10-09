Коррупция набирает обороты: чиновники "Киевприбора" подзаработали 150 тыс. грн

В Киеве разоблачили очередную коррупционную схему — должностные лица ГП "Киевприбор" требовали взятку за аренду помещения. Предлагали аренду без официального договора с немалой уплатой непосредственно должностным лицам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

Директора ГП "Киевприбор", его помощника и советника задержали при получении почти 150 тыс. гривен за неофициальную "аренду" помещения.

В ходе досудебного расследования было установлено, что глава общественной организации искал в аренду помещение. А представитель ГП "Киевприбор" предложил выгодную схему — ежемесячно платить по почти 50 тыс. гривен руководству предприятия. При этом не заключать официальный договор аренды, а оформить договор хранения имущества.

"Так, ежемесячно общественная организация должна была платить 6 тысяч гривен согласно договору о хранении имущества и еще почти 50 тысяч руководству госпредприятия. Согласно материалам следствия, за три месяца фиктивной аренды фигуранты потребовали почти 150 000 грн неправомерной выгоды для себя. Цену установили из расчета по 100 гривен за квадратный метр”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Осмотрев помещение и подписав соответствующий договор, чиновники получили деньги и были задержаны в порядке ст. 208 УК Украины.

Директор ГП "Производственное объединение "Киевприбор", его советник и помощник получили подозрение по факту получения неправомерной выгоды за сдачу в аренду имущества без заключения официального договора аренды в обход законной процедуры (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей советнику директора ГП, круглосуточный арест домашний арест — директору ГП и его помощнику", — сообщили в прокуратуре.

За совершенное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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