logo

BTC/USD

67405.87

ETH/USD

2633.06

LTC/USD

69.90

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Коррупционный скандал в КГГА: Кличко отстранил своего заместителя, а тот решил уволиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Коррупционный скандал в КГГА: Кличко отстранил своего заместителя, а тот решил уволиться

В столичных властях разоблачают, вероятных, коррупционеров: в коррупционный скандал попал Владимир Прокопов

22 октября 2024, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской городской государственной администрации произошел очередной коррупционный скандал. Журналисты разоблачили на противоправных действиях заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. На коррупционный скандал отреагировал глава КГГА Виталий Кличко, сообщает портал "Комментарии".

Коррупционный скандал в КГГА: Кличко отстранил своего заместителя, а тот решил уволиться

Иллюстративное фото

Мэр Киева заявил, что отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей замглавы КГГА на время проверки правоохранителями фактов, обнародованный в СМИ. Он также обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы с просьбой проверить указанные факты.

В свою очередь Владимир Прокопов прокомментировал ситуацию: “Друзья, конечно, я посмотрел первую и вторую часть расследования bihus.инфо, которая касалась меня и моей семьи. За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открыт журналистам. Что собственно они и подтвердили в своем материале. Я нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все интересующие журналистов вопросы”, — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что за должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве продолжают разоблачать чиновников, которые обогащаются во время войны. Это, конечно, лояльные руководителю столицы люди, иначе привилегии они бы не получили. Как прокомментировал коррупционные скандалы в столичном совете депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vidstoroniv_volodimira_prokopiva_vid_vikonannya_obovyazkiv_zastupnika_golovi_kmda_ta_zvernuvsya_do_pravookhorontsiv_pereviriti_fakti_oprilyudneni_Bihus_Info/
Теги:

Новости

Все новости