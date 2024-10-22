Коррупционный скандал в КГГА: Кличко отстранил своего заместителя, а тот решил уволиться

В Киевской городской государственной администрации произошел очередной коррупционный скандал. Журналисты разоблачили на противоправных действиях заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. На коррупционный скандал отреагировал глава КГГА Виталий Кличко, сообщает портал "Комментарии".



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Мэр Киева заявил, что отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей замглавы КГГА на время проверки правоохранителями фактов, обнародованный в СМИ. Он также обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы с просьбой проверить указанные факты.

В свою очередь Владимир Прокопов прокомментировал ситуацию: “Друзья, конечно, я посмотрел первую и вторую часть расследования bihus.инфо, которая касалась меня и моей семьи. За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открыт журналистам. Что собственно они и подтвердили в своем материале. Я нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все интересующие журналистов вопросы”, — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что за должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве продолжают разоблачать чиновников, которые обогащаются во время войны. Это, конечно, лояльные руководителю столицы люди, иначе привилегии они бы не получили. Как прокомментировал коррупционные скандалы в столичном совете депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, читайте по ссылке.