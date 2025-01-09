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Кличко пытаются устранить: что изменит решение Зеленского по Киеву

Что изменится с назначением начальником КГВА Тимура Ткаченко и как это повлияет на оборону Киева

сегодня, 13:31
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря 2024 назначил начальником Киевской городской государственной администрации Тимура Ткаченко. Это предназначение вызвало определенные вопросы. Эксперты видят в новом назначении попытку устранить Кличко и расшатать ситуацию в Киеве. А оборона Киева – вообще может остаться под вопросом.

Кличко пытаются устранить: что изменит решение Зеленского по Киеву

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Крейденко объяснил необходимость смены начальника КГВА. По его словам, это изменение было необходимо, чтобы город развивался, был подготовлен в оборонном секторе, чтобы город координировался человеком, имеющим программу по укреплению обороны Киева.

"Кличко избран мэр, он имеет полномочия местного самоуправления решать те вопросы, которые стоят перед Киевом", — отметил он.

По словам Крейденко, хотя Ткаченко гражданский, однако убежден, что у него есть консультанты и советники, которые помогут ему с усилением обороны Киева.

Он отметил, что полномочия Кличко и Ткаченко разведены, при этом законодательно есть некоторые нюансы. По его словам, во всех областях разведены полномочия между местным самоуправлением и областными администрациями, а город Киев уникален. Кличко занимает две должности и отвечает "на два фронта".

“По завершении войны после нашей победы нужно обязательно возвращаться к вопросу разведения полномочий и четкого их прописания, потому что дуализм играет всегда против общины. И всегда можно говорить, что я за это отвечаю, а за это отвечает военная администрация. Поэтому нужно четко прописывать полномочия, назначать человека, который будет понимать за что отвечает и под это делать бюджет”, — подчеркнул нардеп.

Однако даже ситуация с усилением обороны столицы может вызвать большие вопросы. Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что с точки зрения войны или ВСУ, о новом главе обороны столицы известно, что он в жизни не имел отношения ни к обороне, ни к ВСУ.

По убеждению Голобуцкого, уже первые шаги начальника КГВА – это сугубо селфи и посты в Facebook. К примеру, одним из приоритетов безопасности и обороны города у нового главы КГВА первым делом назвали не укрытие и фортификации, а некий лифт на Шулявке.

Однако речь, по его словам, не об этом.

“Пока складывается так, что новый глава КГВА – это просто голова. Фейсбучно. Его посты пишут райтеры медиа-группы, обслуживающей слуг. Его распоряжение – выходят из-под рук тех, кто давно планирует захватить власть в Киеве. Его руками будут пытаться качать Киев. Пытаться минусовать Кличко, который длится уже много лет. Зачем? Ну, потому что кто-то до сих пор очень верит в выборы. А на выборах конкурентов нужно уничтожать. Вот такая логика. Страшно только, что оборона Киева с такими "оборонителями" оставалась за скобками”, — предположил политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" писал о "маршруточной мафии", которую создал Кличко.




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Источник: https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/pfbid033GYNMgwoVh1GJJx1qPxCubQz4Q2eWgZitCHRWsF35H7DbFBf3jVBKhfVJJcZ34nRl
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