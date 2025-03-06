Кличко на "службе" у Банковой: кто на самом деле руководит Киевом

Киев всегда был в поле зрения Банковой, ведь свои люди в городском управлении может сформировать и закрепить нужные схемы. И хотя Кличко стал неудобным для Банковой при президентстве Зеленского, в ОПУ все же решили договариваться с мэром. Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Зеркало недели", пишет портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Журналисты отмечают, что город годами сдавали политикам в аренду. Речь шла, прежде всего, не о мэре и городе, а о распределении в Киевсовете долей между застройщиками и бизнесом на бюджете. В правление Кличко, как пишет издание, "договорняк" полностью вытеснил политику.

С начала каденции Кличко, с 2014 года, городом по сути руководил выходец из ОПЗЖ Вадим Столар. По данным издания, от Порошенко в Киевсовете вопросы решали Сергей Березенко и Александр Кононенко. В парламенте у пятого президента "разводным" работал Олесь Довгий. Банковая, чтобы "держать в тонусе" Кличко, имела два рычага влияния — силовики и назначение своего главы столичной администрации.

После избрания президентом Владимира Зеленского ситуация изменилась. Зеленский, как пишет издание, пытался использовать рычаги "наработанные" предыдущим президентом, однако имел личную неприязнь к Кличко. Дошло до непреодолимого желания снять Кличко с должности главы КГГА, которое было согласовано в сентябре 2019 года. Спас Кличко его друг, мэр Нью-Йорка Джулиани, а также страх ОПУ на старте каденции Зеленского и "слуг народа" вдруг снискать славу авторитарной команды. Тактику изменили — решили держать Кличко "в шорах" и параллельно договариваться.

“В феврале 2020-го было заключено первое соглашение между ОПУ и Кличко: вместо Столара на “потоки сел” Комарницкий… В октябре 2020 года состоялись местные выборы, на которых Кличко победил не без помощи Комарницкого и "сеток" Аллы Шлапак, построенных еще при временах. Затем последовал второй пакт Кличко с Ермаком: распределение комиссий Киевсовета плюс заведение на первого заместителя Кличко человека Ермака Алексея Кулебы. Тимур Ткаченко работал первым заместителем директора Департамента городского благоустройства КГГА. Вникал в тему (читай в схему) вплоть до 2023 года. Но уже тогда Банкова прекрасно чувствовала свою тесную позицию в Киеве — 12 депутатов фракции СН и отказ Кличко взять секретарем Киевсовета человека Банковой не обещали возможности не только править в столице, но даже серьезно влиять”, — пишет издание.

Раскол между Комарницким и Банковой наметился сразу после местных выборов. Одной из главных задач Комарницкого было не только завести нужных людей в состав разных фракций, но и обеспечить Банковой своего секретаря Киевсовета. Однако секретарем стал Владимир Бондаренко, на тот момент человек Кличко. Переговоры с Кличко пришлось вести лично Ермаку. Все, что ему в конце концов удалось — это разменять секретаря Кличко на бюджетную комиссию без золотой акции.

ОПУ держал другой рычаг – назначение своего председателя КГГА, подкрепляя свою позицию наездами на Кличко с помощью силовиков. А закон о столице, который мог бы реально навести порядок с системой власти в Киеве, как пишет издание, был невыгоден никому — ни Кличко, ни Банковой. В итоге выгодный бизнес компромисс всегда побеждал.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о крупном расследовании коррупции в Киеве.



