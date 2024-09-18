Киевлянин принял сторону оккупантов и шпионил в столице: какое наказание определил суд

Российского агента, который шпионил на оборонном заводе Киева, суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.



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По данным следствия, вражеским приспешником оказался 50-летний местный житель, работавший на военную разведку РФ. Чтобы выполнять задачи врага, он устроился в один из столичных заводов, выполнявший государственные оборонные заказы.

По данным СБУ, предатель также отслеживал последствия воздушных ударов российских войск по территории региона и сообщал соответствующую информацию российскому куратору. Пособника оккупантов разоблачили и задержали в Киеве в начале февраля 2023 года.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование установило, что киевлянин попал в поле зрения российских кураторов через своих знакомых из России, с которыми поддерживал контакт.

"Чтобы получить информацию о последствиях вражеских "прилетов", фигурант ездил по городу и скрыто фотографировал поврежденные здания столицы с привязкой к местности. Полученные разведданные он мессенджером пересылал российскому куратору, который дальше отчитывался в главное управление генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ)", — сообщили в СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что диверсионную группу разоблачили на Буковине. Они выполняли заказы русских кураторов.

Мужчины согласились на "легкий" заработок, предлагаемый российскими кураторами. Злоумышленники получали инструкции через социальные сети и устраивали поджоги релейных шкафов на железной дороге в Черновцах.



