Киевлянам объяснили, как получить перерасчет за отопление и горячую воду

Киевляне могут получить перерасчет за полученные коммунальные услуги. В КП "Киевтеплоэнерго" рассказали, в каких случаях можно получить пересчет за отопление и горячую воду.

Иллюстративное фото

По данным предприятия, чаще всего клиенты обращаются за пересчетом из-за несвоевременной передачи показаний квартирных счетчиков, просроченной поверки или перерыва в предоставлении услуг. Также на предприятии рассказали, как действовать в каждом из перечисленных случаев.

Не передали показания счетчика. При отсутствии актуальных показаний начисления осуществляют по средним данным потребление горячей воды или тепла в предыдущем отопительном периоде.

На предприятии объяснили, что перерасчет производится автоматически после того, как будут переданы актуальные показания. Откорректированные начисления отразятся в платежке в следующем месяце.

"Если данные не передавали более трех месяцев или наблюдается большая разница между фактическими показаниями и показаниями в платежке, для их корректировки необходимо обратиться онлайн к консультантам коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) или записаться на личный прием в сервисный центр", — проконсультировали специалист.

Не поверенный счетчик. Вовремя не прошедший поверку счетчик тепла снимается с абонентского учета. В таком случае начисление производится по данным домового счетчика. В таком случае разница между его общими показаниями и суммой квартирных счетчиков распределяется между квартирами без поверенных приборов в соответствии с площадью. Размер начислений ограничивается максимальной долей. Пересчет за тепло или горячую воду будет возможен только после поверки счетчика и предоставления подтверждающих документов в ЦКС.

Были перерывы в предоставлении услуги. При аварийных повреждениях внешних теплосетей "Киевтеплоэнерго" автоматически учитывает периоды отсутствия тепла, и за это время начисления не производят.

Если же отсутствие тепла вызвано неисправностью внутридомовых систем, управляющий домом (управляющая компания, ОСМД, ЖСК и т.д.) должен сообщить об этом "Киевтеплоэнерго". Если это не произошло, клиент может самостоятельно обратиться за перерасчетом. Для этого необходимо получить от управляющего акт, в котором зафиксирована причина и период отсутствия услуги. Документы нужно отправить в ЦКС одним из каналов коммуникации или в Киевтеплоэнерго на электронную почту: [email protected]. После получения документального подтверждения будет рассмотрена возможность перерасчета.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, влияет ли денежная помощь на отдых ребенка на начисление субсидии.



