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Киевлян вновь призывают закрывать окна: в чем причина

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия

сегодня, 10:57
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Кравцев Сергей

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха 22 марта. В таком случае стоит придерживаться некоторых правил. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГГА.

Киевлян вновь призывают закрывать окна: в чем причина

Состояние воздуха в Киеве. Фото из открытых источников

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Читайте также на портале "Комментарии" - столица Украины вошла в список городов с лучшими показателями качества воздуха по версии IQAir World Air Quality Report 2024. Киев занял 33 место, оказавшись в "зеленой зоне" рядом с Токио, Ригой и Веной.

Согласно IQAir World Air Quality Report 2024 среднегодовая концентрация твердых частиц PM 2,5 в Киеве составила 9,4 мкг на метр кубический. Это один из ключевых показателей чистоты воздуха, ведь мелкодисперсная пыль PM 2,5 может глубоко проникать в легкие и влиять на здоровье людей.

Благодаря этому результату Киев опередил многие мегаполисы, известные своей экологической политикой. Украинская столица разместилась в рейтинге между Амстердамом и Кито.

Также издание "Комментарии" сообщало – лишь семь стран соответствовали стандартам качества воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году, показали данные во вторник, поскольку исследователи предупреждали, что война со смогом станет труднее после того, как Соединенные Штаты прекратят свои усилия по глобальному мониторингу. Об этом пишет Reuters.




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Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/12868
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