Рейтинг столиц мира по показателям качества воздуха: на каком месте Киев

Столица Украины вошла в список городов с лучшими показателями качества воздуха по версии IQAir World Air Quality Report 2024. Киев занял 33 место, оказавшись в "зеленой зоне" рядом с Токио, Ригой и Веной.

Киев попал в рейтинг столиц с самым чистым воздухом

Согласно IQAir World Air Quality Report 2024 среднегодовая концентрация твердых частиц PM 2,5 в Киеве составила 9,4 мкг на метр кубический. Это один из ключевых показателей чистоты воздуха, ведь мелкодисперсная пыль PM 2,5 может глубоко проникать в легкие и влиять на здоровье людей.

Благодаря этому результату Киев опередил многие мегаполисы, известные своей экологической политикой. Украинская столица разместилась в рейтинге между Амстердамом и Кито.

Киев занял 33 место в рейтинге столиц мира с лучшими показателями качества воздуха

В исследовании IQAir World Air Quality Report 2024 была проанализирована 121 столица мира. Лидерами по чистому воздуху стали такие города, как Нассау (Багамские острова), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Папеэте (Французская Полинезия).

Среди столиц с наихудшим качеством воздуха оказались Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш) и Душанбе (Таджикистан). Эти города имеют значительно более высокие уровни загрязнения из-за промышленных выбросов, интенсивного транспортного движения и влияния сезонных факторов, таких как сжигание сельскохозяйственных остатков.

IQAir World Air Quality Report – это ежегодное исследование, проводимое с 2018 года международной компанией IQAir. В отчете 2024 года были проанализированы данные из 8 954 городов мира, собранные из более чем 40 000 станций мониторинга качества воздуха.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Украина занимает 107-е место в мировом рейтинге качества воздуха.

Также "Комментарии" писали, что только семь стран отвечали стандартам качества воздуха ВОЗ в 2024 году.