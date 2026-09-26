Київ знову під ударом: одразу в кількох районах столиці сильні вибухи та пожежі

У ніч проти 26 вересня Київ опинився під атакою російських безпілотників. Наслідки зафіксовані одразу у кількох районах столиці: виникли пожежі, пошкоджено будинки, рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків.

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі спалахнула територія поряд зі складськими приміщеннями. Займання рятувальники вже ліквідували. В Оболонському районі уламки впали біля житлового будинку — було вибито вікна та пошкоджено конструкції, проте пожежі та серйозних руйнувань у самій будівлі не сталося.

Найбільш складна ситуація склалася у Солом'янському районі. Там після падіння БПЛА спалахнула покрівля офісної будівлі. Крім того, триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція у п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, там виявили чотирьох постраждалих.

Ще одне займання сталося у Святошинському районі. Безпілотник впав на територію торгового центру, після чого спалахнув і був зруйнований один із магазинів. Пожежу вдалося загасити.

Таким чином, наслідки нічної атаки зафіксовані як мінімум у чотирьох районах Києва. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Вранці ситуація у столиці залишалася напруженою. О 08:50 Кличко повідомив про нове влучення БПЛА у Солом'янському районі. В офісній будівлі виникла пожежа та сильне задимлення, до місця попрямували екстрені служби.

Нічна атака стала черговим ударом по столичній інфраструктурі та цивільним об'єктам. Остаточні масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

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