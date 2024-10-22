Киев подготовился к самому худшему: что делает КГГА на случай масштабных отключений света

Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА, во время брифинга рассказал, что город вдвое увеличил количество мобильных котельных, которые в прошлом году успешно помогали поддерживать работу больниц и других заведений при отключении электроэнергии. К примеру, Александровская больница и Центр ожоговой медицины благодаря таким котельным смогли стабильно работать даже без света.

Готовность критической инфраструктуры Киева к длительным отключениям электроэнерги

Мы в этом году вдвое увеличили количество мобильных передвижных котельных. Это оборудование, которое используется для отопления больниц, роддомов, заведений, где необходимо тепло. Именно во время отключения электроэнергии они себя очень неплохо зарекомендовали: Александровская больница трое суток работала от таких котельных, Ожоговый центр и т.д.", – отметил он.

Кроме того, КГГА подготовила систему автономного водоснабжения. Под каждый бювет установлены генераторы, а команды специалистов готовы приехать и запустить их по необходимости. Также более ста котельных получили резервные генераторы, что позволит им продолжать работать даже в отсутствие централизованного электроснабжения.

Отдельно Пантелеев подчеркнул, что особое внимание уделяется большим источникам теплоснабжения и артезианским скважинам, где стационарное электроснабжение может быть заменено резервным. Все эти меры направлены на то, чтобы даже в случае продолжительных отключений жители столицы могли получить базовые услуги, такие как тепло и вода.

"Мы проверили систему автономного бюветного водоснабжения. У нас под каждый бювет заготовлены генераторы и соответствующие бригады знающих, приезжающих и включающих людей. Мы более ста котельных, которые могут работать от генераторов, оснастили такими генераторами, то есть они могут работать. Подходящие работы проведены и по большим источникам теплоснабжения, по артезианским скважинам. Там, где можно заменить стационарное электроснабжение резервным, мы это делаем", – добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — В Киеве активно работают над тем , чтобы даже во время отключений электроэнергии мобильная связь оставалась стабильной. Во время брифинга в Медиацентре Украина заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поделился, что городские власти совместно с мобильными операторами принимают меры для поддержки бесперебойной GSM-связи.