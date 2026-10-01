Киев не готов, а россияне пытаются выжить людей из столицы

Сегодняшние воздушные удары по гражданским объектам, в частности по учебным заведениям, не являются случайными попаданиями, а продуманной психологической операцией врага. Глава ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что агрессор пытается посеять панику среди мирных жителей и разрушить привычный ритм жизни украинцев.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Удары россиян по школам — сознательные действия", — акцентировал глава Центра. По его словам, Кремль пытается создать невыносимые условия для жизни в крупных городах: "Цель – не просто сорвать обучение, но и влиять на родителей, которых хотят заставить снизить экономическую активность или забрать детей из Киева и городов, где совершаются такие удары".

Отдельно руководитель ведомства обратил внимание на критическое состояние инфраструктуры безопасности в самом Киеве. Он откровенно признал, что бездействие местных чиновников в вопросе строительства новых убежищ вызывает немало вопросов, ведь о новых угрозах в небе было известно заранее.

"Вообще, если оценивать готовность столицы к подобным атакам, она меня лично удивляет", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Он напомнил, что аналитики и военные специалисты уже давно предупреждали об эволюции средств нападения противника.

"С 2024 года точно среди специалистов велась дискуссия о вероятности наращивания воздушных атак врага, о развитии дронов, которые изменят жизнь киевлян", — отметил чиновник, выразив сожаление по поводу того, что реальных шагов по обеспечению людей в городе практически не предпринималось.

Резюмируя ситуацию с пассивностью городских служб по обустройству пространств безопасности, Коваленко добавил:

"Подземными объектами для детей не сильно заморачивались, да и наземными для людей тоже. Обидно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев, по сравнению с другими областными центрами Украины, имеет наихудшее положение об обустройстве укрытий для горожан. Кроме метро, в городе очень большие проблемы с мобильными укрытиями, а также подземными убежищами для людей, живущих очень далеко от метрополитена.