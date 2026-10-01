Киев не готов, а россияне пытаются выжить людей из столицы

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Недилько Ксения
Сегодняшние воздушные удары по гражданским объектам, в частности по учебным заведениям, не являются случайными попаданиями, а продуманной психологической операцией врага. Глава ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что агрессор пытается посеять панику среди мирных жителей и разрушить привычный ритм жизни украинцев.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Отдельно руководитель ведомства обратил внимание на критическое состояние инфраструктуры безопасности в самом Киеве. Он откровенно признал, что бездействие местных чиновников в вопросе строительства новых убежищ вызывает немало вопросов, ведь о новых угрозах в небе было известно заранее.
Он напомнил, что аналитики и военные специалисты уже давно предупреждали об эволюции средств нападения противника.
Резюмируя ситуацию с пассивностью городских служб по обустройству пространств безопасности, Коваленко добавил:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев, по сравнению с другими областными центрами Украины, имеет наихудшее положение об обустройстве укрытий для горожан. Кроме метро, в городе очень большие проблемы с мобильными укрытиями, а также подземными убежищами для людей, живущих очень далеко от метрополитена.