Київ не готовий, а росіяни намагаються вижити людей зі столиці

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Недилько Ксения
Сьогоднішні повітряні удари по цивільних об'єктах, зокрема по закладах освіти, не є випадковими влучаннями, а є продуманою психологічною операцією ворога. Голова ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що агресор намагається посіяти паніку серед мирних мешканців та зруйнувати звичний ритм життя українців.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Окремо керівник відомства звернув увагу на критичний стан безпекової інфраструктури в самому Києві. Він відверто визнав, що бездіяльність місцевих чиновників у питанні будівництва нових сховищ викликає чимало запитань, адже про нові загрози в небі було відомо заздалегідь.
Він нагадав, що аналітики та військові фахівці вже давно попереджали про еволюцію засобів нападу ворога.
Резюмуючи ситуацію з пасивністю міських служб щодо облаштування безпекових просторів, Коваленко додав:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ, у порівнянні з іншими обласними центрами України має найгірше положення щодо облаштування укриттів для містян. Окрім метра, у місті дуже великі проблеми з мобільними укриттями, а також з підземними сховищами для людей, які живуть дуже далеко від метрополітену.