Київ не готовий, а росіяни намагаються вижити людей зі столиці

Сьогоднішні повітряні удари по цивільних об'єктах, зокрема по закладах освіти, не є випадковими влучаннями, а є продуманою психологічною операцією ворога. Голова ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що агресор намагається посіяти паніку серед мирних мешканців та зруйнувати звичний ритм життя українців.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Удари росіян по школах є свідомою дією", — акцентував очільник Центру. За його словами, Кремль намагається створити нестерпні умови для життя у великих містах: "Мета — не просто зірвати навчання, але й впливати на батьків, яких хочуть примусити знизити економічну активність або забрати дітей з Києва і міст, де здійснюються такі удари".

Окремо керівник відомства звернув увагу на критичний стан безпекової інфраструктури в самому Києві. Він відверто визнав, що бездіяльність місцевих чиновників у питанні будівництва нових сховищ викликає чимало запитань, адже про нові загрози в небі було відомо заздалегідь.

"Взагалі, якщо оцінювати готовність столиці до подібних атак, вона мене особисто дивує", — підкреслив Андрій Коваленко.

Він нагадав, що аналітики та військові фахівці вже давно попереджали про еволюцію засобів нападу ворога.

"З 2024 року точно серед фахівців велася дискусія про імовірність нарощення повітряних атак ворога, про розвиток дронів, які змінять життя киян", — зазначив посадовець, висловивши жаль через те, що реальних кроків для убезпечення людей у місті практично не робилося.

Резюмуючи ситуацію з пасивністю міських служб щодо облаштування безпекових просторів, Коваленко додав:

"Підземними обʼєктами для дітей не сильно заморочувалися, та і наземними для людей також. Прикро".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ, у порівнянні з іншими обласними центрами України має найгірше положення щодо облаштування укриттів для містян. Окрім метра, у місті дуже великі проблеми з мобільними укриттями, а також з підземними сховищами для людей, які живуть дуже далеко від метрополітену.