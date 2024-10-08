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"Эффективность" столичных властей в действии: в Киеве потоп, вода "пошла" в метро

В Киеве очередной потоп: где городские сети не выдержали "эффективного" управления

сегодня, 14:19
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Кречмаровская Наталия

В столице снова прорвало городские водопроводные сети. Утечка водопроводной сети диаметром 500 мм произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

"Эффективность" столичных властей в действии: в Киеве потоп, вода "пошла" в метро

Вода в метро. Фото из отрытых источников

В ЧАО АК "Киевводоканал" отметили, что аварийная бригада локализовала утечку.

"На месте продолжает работать ремонтная бригада для устранения аварийного повреждения. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях”, — говорится в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Троллейбусы №№ 16, 35 объезжают участок с прорывом соседним (до ул. Ильенко) – улицей Дорогожицкой.

Кроме того, аварийная бригада "Киевводоканала" локализовала повреждение сети на улице Богдана Гаврилишина в Шевченковском районе.

Между тем в местных пабликах сообщали, что с утра затопило подземный переход станции метро "Дорогожичи".

По состоянию на 14:10 станция метро "Дорогожичи" частично возобновила свою работу. Об этом сообщили в КГГА. Станция работает только на выход. "О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дорогожичи" сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве мужчина жестоко обращался с собакой. Какое наказание ему грозит, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/fakhivtsi_kivvodokanalu_lokalizuvali_vitik_scho_stavsya_na_vulitsi_yuriya_illyenka/
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