"Эффективность" столичных властей в действии: в Киеве потоп, вода "пошла" в метро

В столице снова прорвало городские водопроводные сети. Утечка водопроводной сети диаметром 500 мм произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



Вода в метро. Фото из отрытых источников

В ЧАО АК "Киевводоканал" отметили, что аварийная бригада локализовала утечку.

"На месте продолжает работать ремонтная бригада для устранения аварийного повреждения. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях”, — говорится в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Троллейбусы №№ 16, 35 объезжают участок с прорывом соседним (до ул. Ильенко) – улицей Дорогожицкой.

Кроме того, аварийная бригада "Киевводоканала" локализовала повреждение сети на улице Богдана Гаврилишина в Шевченковском районе.

Между тем в местных пабликах сообщали, что с утра затопило подземный переход станции метро "Дорогожичи".

По состоянию на 14:10 станция метро "Дорогожичи" частично возобновила свою работу. Об этом сообщили в КГГА. Станция работает только на выход. "О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дорогожичи" сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

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